響應國民體育日 林佳龍：台中要轉型為運動城市
為響應9月9日國民體育日，台中市政府今天（3日）舉辦「社區運動嘉年華暨全市三對三籃球、桌球決賽」，邀請社區居民一起打籃球、桌球，推廣規律運動的習慣。
市長林佳龍表示，市府舉辦社區運動嘉年華，希望讓運動扎根、進入社區；他也勉勵大家以愉快的心情，藉由參加運動會呈現健康活力的一面，也能透過交流建立友誼，讓身體更健康、生活更幸福。
林佳龍在體育處長郭明洲的陪同下主持開幕典禮，並頒獎表揚30名台中市體育有功人員及推展「SH150方案(Sport & Health 150)」的30所績優學校，期盼藉由舉辦社區運動會，將運動推廣至台中市所有角落，現場氣氛熱鬧。
台中市將在2019年主辦東亞青奧，這是台灣第一次承辦奧運體系相關賽事，目前市府正積極興建整備各項運動場館、培育運動人才，並提案通過在東亞青奧增加自由車及輕艇競賽兩項目，他希望透過運動推動綠色環保的政策及理念。
(中時)
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