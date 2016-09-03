斗六文旦嘉年華搶購潮 買氣熱滾滾
斗六市公所今天舉辦文旦節，「歹勢，賣完了耶」成為現場攤位共同語言，不過，柚子加工品、農特產品展售、表演節目、認養路燈、擲筊得保柚等，加溫熱鬧氣氛。
大斗六文旦節嘉年華，有今年剛出爐的文旦評鑑特等獎、頭等獎、優等獎、入圍獎等柚農參加，現場買氣飆升，開幕不到一小時，限量銷售一空，讓稍遲一步的民眾望之興嘆。
除了文旦買氣搶搶滾，斗六市公所提供限量500顆擲筊得保柚、雲林縣婦女保護會、斗六市農會四健會、八德社區、社團、麵包業者等，帶來柚子酥、柚子醬、柚子麵等，民眾趨之若鶩。
斗六市公所並舉辦今年度資深鄰長表揚，有30多年資歷的三光里第六鄰鄰長廖文助，分享清除水溝淤泥、清掃馬路等經驗，呼籲環境清潔一起來，讓現場民眾聽了直誇「讚」。1050903
(中央社)
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