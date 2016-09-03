舒淇馮德倫秘婚 驚爆全港

我要評比

香港藝人兼導演馮德倫與台灣女藝人舒淇今天宣布結婚，消息立即成為本地媒體網上的頭條娛樂新聞，一些報導也寄予衷心祝賀。

明報在報導中表示，40歲舒淇與42歲馮德倫秘戀多年，終開花結果，秘密結婚，「恭喜晒（廣東助語辭）」。

報導又表示兩人的「秘婚驚爆全城」。

星島日報在報導中表示，「舒淇與馮德倫這對俊男美女，在媒體及粉絲眼中一向十分登對，但時機始終要等待，今日二人感情終於『成熟』開花結果。」

香港蘋果日報以「超驚喜」來形容兩人結婚的訊息，一些讀者針對報導留言說，「超喜歡的一對！恭喜恭喜！要幸福啊！」、「恭喜晒呀！終於結婚」、「So sweet!!!!」等。1050903

(中央社)