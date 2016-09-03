軍公教大遊行 李來希：絕對超過12萬人上街頭
軍公教大串聯首次走上街頭！以「要尊嚴、反污名」為訴求，退休軍公教走上街頭，抗議政府的年金改革挑動職業鬥爭。遊行從下午一點半開始，來自全台縣市，包括離島澎湖、金門、馬祖的各種退休軍公教協會團體逐步向凱達格蘭大道集結，沿路彼此加油打氣聲不斷。
遊行發起人之一的公務人員協會理事長李來希、花蓮縣長傅崐萁帶領以公務人員及警消為主的團體，從公園路出發，沿青島西路、中山南路抵達集結點凱達格蘭大道。一路上李來希受到各個團體的歡呼，「李來希」加油的聲音此起彼落，而李來希也帶隊高喊「不是李來希加油，是李來希們加油！」
各路遊行隊伍已逐漸在凱道集合，李來希說，遊行前友人嗆聲不會超過三萬人，可是剛才路上看到來自台南、高雄的人數至少就超過三萬人了，總人數絕對超過12萬人，要讓政府看到軍公教怒吼的力量。
(中時)
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