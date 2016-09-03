93大遊行 教師團體高喊教育部「騙子」
退休軍公教「反汙名要尊嚴」大遊行今天下午登場。其中教師團隊組成的第三大隊，由中正紀念堂自由廣場出發，行經教育部時，特別送上「教師尊嚴之墓」，象徵當教師被汙名化時，教育部卻沒有捍衛教師權益，更在教育部前貼上無數的「騙」，認為教育部提供不實數據，讓大眾誤以為教師是肥貓，表達強烈不滿。
五甲國小老師廖建中不滿地說，老師都堅守溫良恭儉讓的精神，要不是忍無可忍，誰會希望上街頭，但無論是執政黨或是社會大眾，都把老師掛上「米蟲」、「養尊處優」、「肥貓」、「債留子孫」的封號，完全是汙名化教師的職業，至今還有人說教師是每人發500動員上街頭，實在是很不滿。
廖建中也痛批，政府慣性煽動世代對立、職業對立，但年金改革不是世代的問題，年金破產就應該由政府承擔，無論是年輕或退休老師，都不應為此負責。
(中時)
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