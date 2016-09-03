通緝犯扮「如花」躲避查緝 員警啼笑皆非

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謝男恐事跡敗露，刻意把五官擠在一起，想規避人臉辨識。 （蘇俞璇翻攝）

上月29日謝姓竊盜通緝犯在永和發生交通事故，受傷昏迷送醫，避免身分曝光被抓，謊以胞弟姓名年籍就醫。

當警方來到醫院訊問時，小隊長林佑政認為謝嫌言詞閃爍，明顯可疑，一旁的警員陳昶明即以「人臉辨識系統」對嫌犯實施身份查證。

謝男恐事跡敗露，竟聯想到藝人如花將絲襪套頭五官全變形的招式，刻意把五官擠在一起，想規避辨識。

小隊長林佑政靈機一動，索性拿錄影機，持續其臉部特寫，待謝男五官鬆懈時截圖，再置於人臉辨識系統，從而識破通緝犯的身分。

謝嫌直呼倒楣，一旁員警也啼笑皆非，訊後將謝嫌解送歸案。

(中時)