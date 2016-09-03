不滿被叫醒 男子持玩具槍兇護理師

劉姓男子不滿護理師叫他起床為父親換尿布，持玩具槍恐嚇「妳是不想活了？」（陳俞霈翻攝）

台中榮民總醫院嘉義分院3日凌晨發生持槍恐嚇事件，照顧住院父親的劉姓男子不滿陳姓護理師2度打斷他的睡眠，持槍恐嚇「妳是不想活了？」警方逮捕劉男，該槍鑑定無法擊發、沒有殺傷力，是玩具槍，劉男被依恐嚇罪嫌移送法辦。

醫院暴力發生在嘉義榮院5樓外科病房，48歲劉男照顧因骨刺開刀住院的父親，3日凌晨12點50分，陳姓護理師巡房發現劉父尿布濕了，搖醒睡夢中的劉男，叮嚀劉為父親換尿布，當時劉男回應口氣就不太好。

1點20分再次巡房，劉父尿布還是沒換，護理師再次輕拍劉男，劉男不爽「妳是不是打我？」，並從枕頭下拿出一把槍，對著護理師叫囂「妳是不是不想活了？」劉父幫護理師說話「人家是叫你起來幫我換尿布，沒有打你」。

護理師趁父子對話時逃離病房，向護理長與警衛求助，劉男甚至向警衛亮槍、做出卸彈匣動作，警衛認為是真槍，報警時相當緊張；嘉義市警局竹園派出所員警到場，劉男已棄槍逃逸，警方展開搜尋，2點半在急診室外堵到劉男。

劉男矢口否認犯行、否認帶槍，警方搜索1小時，在醫院側門草叢找到槍枝，經鑑定是模型槍；劉男供稱有喝3000cc米酒，約花7000元買玩具槍，「覺得帶在身上很帥」，會拿出來只是要嚇嚇護理師、沒有要傷害她。護理師已提告，劉男被依恐嚇罪嫌送辦。

(中時)