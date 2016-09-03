習近平特使 張高麗赴烏茲別克總統葬禮
新華社報導，中國大陸外交部發言人華春瑩今天宣布，應烏茲別克邀請，大陸國家主席習近平特使、國務院副總理張高麗將出席烏茲別克總統卡立莫夫（Islam Karimov）葬禮。
烏茲別克政府和國會發表聯合聲明說，烏茲別克總統卡立莫夫當地時間2日辭世。聲明說，卡立莫夫將按照穆斯林傳統，下葬於撒馬罕（Samarkand），並讚揚他是「真正的偉人」。
烏茲別克總理米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）獲任命為治喪委員會負責人。
烏茲別克國營電視台報導，卡立莫夫辭世，結束對這個中亞國家逾25年鐵腕統治，目前該國並無明確接班人選。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，卡立莫夫在任期間和中國保持良好關係。在2005年接受中共黨媒人民日報訪問時表示，烏茲別克和中國「永遠是好夥伴」。
卡立莫夫從1989年起擔任烏茲別克總統。當時，烏茲別克還是蘇聯的一個共和國。
聯合國的一份報告說，卡立莫夫統治期間，烏茲別克的人權狀況不斷惡化。不過部分支持者說，限制公民自由是確保國家法律和秩序所必需。1050903
(中央社)
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