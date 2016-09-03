舒淇結婚 陸網友：女神都選擇老朋友

台灣藝人舒淇與相識20年的港星馮德倫宣布結婚。大陸網友對於「女神」嫁人紛紛獻上祝福，也有人發揮想像力，指林心如與舒淇最後都嫁給「老朋友」，「林志玲最後應該也會情歸言承旭」。

有大陸網友說，「謝謝台灣兩大經典美女心如和舒淇多年愛情的堅持，恭喜舒淇和馮德倫20年的兜兜轉轉」。也有人當起事後諸葛，「從看半支菸到現在N年了，我都覺得我女神一定會嫁給馮德倫」。

部分大陸網友發揮推理能力，認為台灣三名大齡女子林心如、舒淇、林志玲條件都非常好，前面兩人陸續嫁給了相識多年的朋友，「我就說嘛，男女之間沒有純潔的友誼，林志玲明天會否也宣布和言承旭結婚」。1050903

(中央社)