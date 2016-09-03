男偷強力膠吸食 遭警逮正著
新北市中和區1名50歲丘姓男子，平常就有吸食強力膠的惡習，日前因身上沒錢又想吸食強力膠，竟然異想天開跑到興南路上的超商百貨行竊，趁店員忙碌僥倖得手後，便帶著得手的戰利品到一旁的路邊座椅上準備享用。
正巧，南勢派出所警員巡邏時，眼尖發現在路邊的丘男為轄區內頭痛人物，便上前探訪詢問。
起初丘男佯裝沉睡不予理會，卻被警方看見兩邊口袋塞了鼓鼓兩大袋強力膠，這才驚覺自己竟然漏餡，嚇得從椅子上跳起。
警方將丘男帶往店家，並調閱監視器及盤點商品數量後，丘男才點頭坦承，自己身上的7支強力膠是稍早偷來的贓物。
丘男透過手語通譯表示，自己才剛偷完不到5分鐘，還來不及吸食就被警察發現，對於警方效率也只能認栽，全案依竊盜現行犯移送法辦。
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(中時)
關鍵字：強力膠
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