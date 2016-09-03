胡志強、應曉薇現身 支持軍公教反污名遊行
退休軍公教今舉辦的「反汙名要尊嚴」大遊行，今天下午登場，其中由教師團隊組成的第三大隊，由中正紀念堂自由廣場出發，現場預估大約有三萬人參加；途中國民黨副主席胡志強、立委應曉薇特別成立補給站，為遊行民眾加油打氣，並提供水給民眾，獲得現場民眾熱烈歡呼。
由教團及勞團組成的第三大隊下午2時從中正紀念堂出發，途中行經教育部和立法院，最終在3點半時匯集在凱道前面，胡志強與應曉薇在在遊行途中成立補給站，向遊行民眾揮手致意，表達支持，也提供礦泉水，為民眾補給水分，遊行民眾紛紛上前向他們握手並且致謝。
胡志強受訪表示，他當然要到現場支持上街的訴求，最重要的就是要反對污名化，改革若是為了社會大眾全體的好，他當然會支持，但改革不該建立在犧牲某些人或是污名化某些人上。
胡志強說，昨天民進黨特別召開記者會，說他退休可以領到五千萬元，暗指他是肥貓，但他算一算，要活到一百多歲才領的到這個數字，這就是典型的污名化，讓他認為很不可取。
(中時)
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