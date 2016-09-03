G20峰會開幕在即 世界領導人齊聚杭州

加拿大總理杜魯道抵達杭州準備參加G20峰會。(新華社)

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)、新加坡總理李顯龍、南非總統祖馬(Jacob Zuma)等G20組織成員國的領導人，已經抵達杭州準備參加明天開幕的G20領導人峰會。

根據美聯社(AP)報導，其他已經抵達的國家領導人包括印尼總統維多多(Joko Widodo)、阿根廷總統馬里克(Mauricio Macri)、義大利總理倫齊(Matteo Renzi)、土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)，以及聯合國秘書長潘基文等。

美國總統歐巴馬(Barack Obama)預計將在周六晚間和中國國家主席習近平會面，英國《獨立報》(Indepedent)報導，歐巴馬並且會在週日和英國新任首相梅伊(Theresa May)會面，美國白宮表示這兩人預計將會討論各項雙邊和全球議題，英國官員也表示兩人也會討論英國脫離歐盟後的英美關係。

中國今天搶在G20領導人峰會之前，正式批准去年在巴黎達成的減碳協議，使得這個協議在今年年底前生效的進度又往前了一大步，美國也預計將會正式表示同意這個協議。

(中時電子報)