鐵粉：川普若輸 塔可餅恐淹沒美國

根據美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）陣營，若未能掃蕩非法移民，全美將被罪犯、非法毒品和竊取工作者、甚至墨西哥夾餅（Taco，或稱塔可）淹沒。

法新社報導，「拉美裔挺川普」（Latinos for Trump）共同創辦人古提瑞茲（Marco Gutierrez）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），若川普敗選，受歡迎的塔可恐會成為美國人面臨的最新威脅。

古提瑞茲昨天說：「我的文化深具支配力，很有氣勢，也引發問題。」

「如果不想點辦法，每個角落都將看到塔可餐車。」

這項誠摯的警告在社群媒體上引發冷嘲熱諷。許多美國人表示，很嚮往住在塔可車滿街跑的國家。

喜劇演員奧蘭多瓊斯（Orlando Jones）在推特（Twitter）上寫道：「家家有雞吃，戶戶有車開，以及處處有塔可車。」他利用的主題標籤「處處有塔可車」（#TacoTrucksOnEveryCorner）迅速瘋傳。

另有推特用戶寫說：「如果這是錯的，那麼我也不想要扳正。」然後標記民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）競選口號「我挺她」（ImWithHer）。

這則貼文還上傳一張早餐塔可照片，一種時常會搭配蛋和西班牙臘腸的德州早餐。（譯者：中央社盧映孜）1050903

(中央社)