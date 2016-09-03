德雷莎將封聖 修女會營運卻惹議

梵蒂岡明天將對德蕾莎修女封聖，但在讓她聲譽鵲起的東印度大城加爾各答，她一手創辦的仁愛傳教修女會卻遭控醫療疏失和財務管理不善，給德蕾莎修女的功蹟蒙上陰影。

法新社報導，德雷莎修女（Mother Teresa）為加爾各答擁擠貧民窟奉獻畢生，幫助當地貧病民眾。在她辭世近20年後，教宗方濟各（Pope Francis）去年12月批准冊封這位廣受愛戴的阿爾巴尼亞籍修女為聖徒。

然而，對於即將成為加爾各答聖德雷莎（Saint Teresa of Kolkata）的批評卻排山倒海而來。多位醫生和前志工回憶起仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）衛生條件差、醫療疏忽、垂死病人被迫更改宗教信仰等恐怖故事。

德雷莎修女本名宮霞（雅尼）伯亞修（Gonxhe (Agnes) Bojaxhiu），她在現在的馬其頓出生，父母親是阿爾巴尼亞人。一手創辦的仁愛傳教修女會建立垂死之家，讓她贏得諾貝爾和平獎及「貧民窟中的聖人」（Saint of the Gutters）稱號。

雖然許多人早就認為她是活聖人，但直到梵蒂岡去年承認她的第2個死後奇蹟後，人道主義者德蕾莎修女封聖之路才塵埃落定。

1名病況嚴重的孟加拉部落婦女和1名罹患腦瘤的巴西男性，都將自己不藥而癒的奇蹟歸功於向死去的德雷莎修女祈禱。

不過，英國作家希欽斯（Christopher Hitchens）堪稱批評德雷莎修女最不遺餘力人士之1，指控她堅決反對避孕和墮胎，讓窮人處境雪上加霜。

這位知名的無神論者1994年曾經拍攝挑釁電影「地獄天使」（Hell's Angel），批評德雷莎修女基於「受苦讓人更接近上帝」的信仰，而讓病患得不到基本照護。

希欽斯在著作「宣教立場」（The Missionary Position）中引述德雷莎修女在1981年的談話，內容說：「我認為，窮人接受自己的命運，與受難的基督分享痛苦是非常美好的。」

一些當過志工的人說，德雷莎修女的修道會讚美痛苦和貧窮，指控她們儘管收到數百萬美元的捐款，卻只提供最基本照顧。

因為8年前在仁愛傳教修女會當志工時目睹所謂的缺乏照顧，龔薩雷茲（Hemley Gonzalez）於是在加爾各答自創1個非政府組織。他說仁愛傳教修女會是「1個當代邪教」（a modern-day cult）。

他提到，那裡的修女用自來水清洗針頭，然後重複使用，並責備他們給即將死去的臨終病人理頭髮。

仁愛傳教修女會在德雷莎修女死後迅速擴張，現在139國有758個中心、逾5000位修女。儘管如此，它仍然不透明，拒絕公開資金來源或帳戶資料，擁有大筆資金的說法不脛而走。

不過仁愛傳教修女會斷然否認相關批評。發言人庫瑪（Sunita Kumar）駁斥所有傳言都是「垃圾」。她說：「我們怎麼管錢與外人何干？我們為何要對別人公開帳戶？德雷莎修女聚焦給窮人蓋五星級醫院。」

儘管對德雷莎修女的看法不一，在加爾各答繼續她志業的修女們相信，持續不斷的捐款和志工，就是她們受到外界認同的明證。

李莎修女（Sister Mary Lysa）告訴法新社：「德雷莎修女相信這是上帝的工作，上帝會處理一切。到目前為止，上帝從沒讓我們失望。」（譯者：中央社何宏儒）1050903

(中央社)