私校教師赴教部 批九三遊行反改革
軍公教團體今天下午發動「反污名，要尊嚴」遊行，不過私立學校教師年金改革聯盟（私教盟）同一時間，卻到教育部陳情，呼籲支持年金改革，批評九三遊行不顧國家財政危機。
九三遊行將教育人員列為一大隊，但教育人員山頭眾多，對於年金改革議題各有立場和訴求，並不是每一個團體都支持遊行。例如全國教師工會總聯合會（全教總）很早就發出聲明，認為現在不是上街頭的時機，且主辦者缺乏具體訴求。
今天下午，在九三遊行開始集結的同時，數十位私立教師到教育部陳情，表達私校教師長期遭受政府漠視和不公平對待。並批評不合理的公教退撫制度，拖垮國家財政，造成族群掠奪、世代掏空，享受頂級退休待遇的公教人員卻還要出來遊行抗議。
私教盟提出具體訴求，包括私校退撫年金化、年金窗口集中、提升替代率，並希望能和公保、勞保年資合併。
參與陳情的陳姓退休教師表示，參與九三遊行的軍公教是得了便宜又賣乖，私校教師才是年金孤兒，和老百姓站在一起，支持年金改革。1050903
(中央社)
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