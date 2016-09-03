舒淇馮德倫結婚 登微博熱搜榜

我要評比

被譽為香港及台灣藝壇的「金童玉女」馮德倫和舒淇今天宣布結婚的消息熱爆中國大陸，粉絲短時間內搜尋相關消息的次數超過260萬。

在新浪微博上，兩人結婚的消息於下午1時許傳出後，網民的評論和點讚鋪天蓋地而來。

截自下午3時左右，在新浪微博的實時熱搜榜上，搜索「舒淇」的有164萬，搜索「舒淇與馮德倫結婚」的有103萬。

以上兩個搜索排名新浪微博實時熱搜索榜第1、2名，而排名第3的「林心如」，有36萬。1050903

(中央社)