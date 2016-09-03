舒淇閃婚！同學天心大祝福 戴佩妮做重大決定
女神舒淇與馮德倫愛情長跑4年，戀情修成正果，今(3日)閃電宣布結婚，喜訊一出讓外界又驚又喜，演藝圈許多明星得知也紛紛獻上祝福，與舒淇是國小同學的天心，第一時間則在微博寫下：「親愛的同學 大大的祝福妳 永永遠遠的幸福縈繞 快樂滿足」。
舒淇閃婚，讓影后章子怡有感而發，感觸發文說：「結婚了！相是這麼多年，終於盼到這一天」，更是替舒淇感到開心。戴佩妮得知舒淇喜訊，更是做了重大決定「我決定⋯⋯⋯休假一天哈哈哈哈」，事後戴佩妮才說是「明明自己想偷懶」，不過字裡行間仍感受得到她為舒淇感到開心。
馮德倫與舒淇結婚，林依晨在微博寫下「勇敢！祝福！」大S、劉燁、宋茜、熊黛林、姚晨等人都獻上祝福，余文樂更是直呼「竟然要我看新聞才知道，我實在太傷心了」，再再展現馮德倫與舒淇在演藝圈的好人緣。
(中時電子報)
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