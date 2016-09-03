相識20年 舒淇情歸馮德倫

演藝圈40歲的「黃金剩女」舒淇，在演藝事業上得過許多影后獎座，但在感情上卻成謎，今天她突然宣布，與相識20年、相戀4年的香港演員馮德倫結婚，還附註「目前尚未懷孕」。

感情世界一向成謎的金馬影后舒淇，過去多次傳出與馮德倫緋聞，但始終沒獲得兩人正面回應，不過今天卻意外公布兩人婚紗照，還寫了一段「結婚啟事」，說明兩人的婚事很簡單，禮服也很隨性，「不會有任何婚宴跟派對」，決定「相互糾纏一輩子」。

舒淇從模特兒出道，1996年接演電影而在香港成名，同年也演出爾冬陞執導的「色情男女」，一舉或得相港電影金向獎最佳女配角獎及新人獎，為她日後踏上電影道路打下基礎。

舒淇也因一支沐浴乳廣告被導演侯孝賢相中，日後也成為「侯女郎」，兩人一起合作「千禧曼波」、「最好的時光」、「刺客聶隱娘」，這三部電影都也讓舒淇踏上坎城影展的紅地毯，侯孝賢曾對舒淇說，「如果妳能早點遇到我，一定會更厲害」，顯見侯孝賢對舒淇的賞識。

事業有成的舒淇，感情卻讓外界霧裡看花，出道以來她和香港藝人黎明、歌手王力宏、馮德倫都傳出緋聞。和黎明分分合合7年，始終沒得到男方承認，舒淇徹底心碎。

她和馮德倫則在1998年合作電影「美少年之戀」傳出戀情，但之後雙方感情各自精彩。2006年也傳出舒淇與王力宏鬧緋聞，但因不受王力宏媽媽贊成而破局，之後她又與馮德倫復合，也傳出2012年馮德倫在東京向舒淇求婚，但都未獲證實。

馮德倫則歷經和歌手莫文蔚9年戀情，一度論及婚嫁，不料在2007年分手，如今莫文蔚也與初戀男友結婚，而緋聞女友徐若瑄也有個好歸宿，當個稱職的好媽媽。

馮德倫、舒淇相識20年、相戀4年，繞了一大圈最後決定情定彼此，馮德倫說，「我毫無反顧的娶了她，我們決定互相糾纏一輩子」，兩人沒有豪華的婚宴與派對，禮服很隨性，從兩人的婚紗照可看見最簡單的幸福。1050903

(中央社)