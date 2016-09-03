桃園辦寶可夢音樂會 民眾抓怪恐全跑光
看準寶可夢抓寶人潮，桃園市政府3及4日晚間分別於抓寶熱點的中壢區中正公園、桃園區三民公園舉辦「夏夜抓寶音樂會」，安排歌舞演出，不過有玩家擔心，若出現稀有寶可夢，台下人群可能跑光，表演者可要有心理準備。
市政府斥資31萬經費辦2場「抓寶音樂會」，要在抓寶人潮爆滿的2處公園，邀請青年局輔導的藝文團體，進行歌舞、調酒、特技表演，還有街舞老師帶領玩家跳抓寶健康操，活動筋骨，現場也安排抓寶達人在舞台螢幕上，分享抓寶秘笈。
「桃園藝文陣線」理事長劉醇遠認為，市府就算不辦活動，中正公園如今都是滿滿人潮，而音樂會的核心價值與議題在哪？雖然創造桃園青年表演的機會，但其他的呢？萬一有快龍出現，台下民眾跑光，是否對表演者不尊重？這些問題都可供民眾思索討論。
劉醇遠認為，市府搭寶可夢行銷構思不錯，而是要有整體配套，像是日本岐阜美濃市，透過寶可夢做城市行銷，吸引民眾造訪，而非是一次性活動。
玩家蔡靜宜推測，音樂會對重度玩家吸引力不大，反而吸引輕度玩家或一般玩家駐足看表演，但他們可能會被衝來衝去抓怪的重度玩家嚇到，甚至預期發生推擠、混亂，認為音樂會效益不大。
身為寶可夢玩家的市議員王浩宇說，政府結合時事行銷很有一套，可增加青少年的參與感，但表演者要有心理準備，若「快龍」等大怪出現，台下觀眾可能忙著抓怪，全部跑光。
青年局回應，活動定調為多元展演音樂會，倡導青年走出戶外參與正當活動，希望抓寶的市民共享藝文活動，現場同時宣導玩家不要過度網路成癮。
(中時)
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