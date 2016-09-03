低壓帶籠罩 16縣市豪大雨特報

受到低壓帶影響，氣象局對全台16縣市發布豪雨、大雨特報。（圖片來源：氣象局）

受到低壓帶影響，氣象局對嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報。

氣象局表示，今（3）日嘉義、台南、高雄及屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗至雲林、南投地區及新竹以北、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

台灣目前位於低壓帶中，天氣預報有比較大的不確定性，各地可能出現短暫陣雨或雷雨，提醒民眾未來一周記得攜帶雨具。不過西南風漸弱，雨勢較為緩和，迎風面的中南部地區降雨會較其他地區明顯，尤其是南部地區，必須特別留意。

(中時)