雲林家扶獎助金 助學子展翅向前
雲林家扶中心今天頒發助學金新台幣575萬7000元，鼓勵學子勇敢逐夢，展翅向前。
雲林家扶中心在發展學園，舉辦「展翅繽紛行-未來we giving」助學金頒發典禮，曾獲總統教育獎患有先天海洋性貧血症的李佳鎂分享經歷、雲林地檢署檢察官魏偕峰鼓勵發掘生活值得珍藏「神奇寶貝」，氣氛溫馨。
雲林家扶中心指出，匯集雲林地檢署緩起訴金、證券櫃檯買賣中心、台南回社慈善會及社會大眾的愛心，今年受鼓勵學子增加到近百人，包括大學、高中職等，共核發新台幣575萬7000元。
現場並有太鼓隊表演，副縣長張皇珍特別參與擊鼓，鼓勵學子振起雄風，展翅向前；還有今年暑假大陸千里單車行的家扶學子，穿著制服分享挑戰經歷，共勉突破自我、勇敢向前。1050903
(中央社)
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