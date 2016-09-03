眾星賀舒淇結婚 林心如：最適合的一直在身邊
40歲的舒淇今(3日)宣布與42歲馮德倫結婚，成為演藝圈熱議話題，而女方好友林心如，今年5月認戀霍建華，7月舉行婚宴，當時舒淇也現身送上祝福，如今總算換舒淇步入禮堂，林心如稍早開心說：「原來最適合的一直在身邊」。
林心如今年認愛閃婚相識10年的霍建華，兩人互相守護多年，直到近年才來電，決定共組家庭，攜手終生，有如《我可能不會愛你》現實版，今舒淇也公開跟相識20年的馮德倫結婚，姊妹倆都選擇跟身邊的「大仁哥」完婚，讓林心如有感而發祝福說：「原來最適合的一直在身邊～親愛的....最好的你迎來最好的時光⋯⋯一定要好好幸福下去，愛你」，而好友黃曉明說感動想哭，「這個婚結的很舒淇」，徐靜蕾則捨不得姊妹出嫁，笑說：「雖然我覺得誰也配不上你……但是你開心最重要！」
※明星好友替舒淇、馮德倫獻上祝福：
林心如：原來最適合的一直在身邊～親愛的....最好的你迎來最好的時光⋯⋯一定要好好幸福下去，愛你
蔡依林：Love is Beautiful~祝賀大美人舒淇 甜死人啦！好棒
林依晨：勇敢！祝福！
大S：恭喜啊！舒淇淇幸福到永遠～
黃子佼：恭喜你們
天心：親愛的同學 大大的祝福妳 永永遠遠的幸福縈繞 快樂滿足
彭于晏：恭喜男神女神，美少年之戀20年，真性情，真瀟灑，真相大白後，小彭，不用再做煙幕彈了，P.S.既然還沒懷孕 我就祝福你們早生貴子咯
戴佩妮：因為舒淇！！！我決定⋯⋯⋯休假一天哈哈哈哈（明明自己想偷懶）太開心了啦love ah nee
袁詠儀：恭喜！恭喜！郎才女貌！百年好合、永結同心！
余文樂：竟然要我看新聞才知道，我實在太傷心了。但怎樣也好，恭喜你們，祝福你們❤️
章子怡：舒淇結婚了！相識這麼多年，終於盼到這一天，為她開心，祝福！
鍾麗緹：Congratulations ! Im so happy for both of you，恭喜！恭喜！早生貴子
黃曉明：不知道為什麼，有種想哭的感覺！只有這種簡單純粹的方式才配得上你的笑容，這個婚結的很舒淇，十幾年的娘家人了！只能@馮先生必須替我們讓她狠狠的幸福
馮紹峰：恭喜「土土」舒淇恭喜「Stephen」馮德倫，太美好！祝福最灑脫帥氣美好的你們，永遠幸福！
徐靜蕾：雖然我覺得誰也配不上你……但是你開心最重要！！！恭喜！！！
李冰冰：愛，勝過一切外在！深深地祝福最美的舒淇，溫情的馮德倫幸福美滿！！
丁噹：終於！恭喜！
宋茜：恭喜我的SQ姐姐舒淇結婚快樂～祝你們恩愛幸福到永遠～
(中時電子報)
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