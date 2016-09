眾星賀舒淇結婚 林心如：最適合的一直在身邊

舒淇宣布與馮德倫結婚,好友林心如送上祝福。(圖/取自BVLGARI寶格麗、林心如微博)

林心如祝福好友。(圖/取自林心如微博)

大S祝福舒淇幸福到永遠。(圖/取自大S微博)

蔡依林笑稱兩人婚紗照甜死人。(圖/取自蔡依林微博)

徐靜蕾笑說覺得誰也配不上舒淇 。(圖/取自雞毛蒜皮與雞毛蒜皮微博)

黃曉明說看到喜訊感動想哭。(圖/取自黃曉明微博)

鍾麗緹祝早生貴子。(圖/取自鐘麗緹Christy微博)

40歲的舒淇今(3日)宣布與42歲馮德倫結婚,成為演藝圈熱議話題,而女方好友林心如,今年5月認戀霍建華,7月舉行婚宴,當時舒淇也現身送上祝福,如今總算換舒淇步入禮堂,林心如稍早開心說:「原來最適合的一直在身邊」。

林心如今年認愛閃婚相識10年的霍建華,兩人互相守護多年,直到近年才來電,決定共組家庭,攜手終生,有如《我可能不會愛你》現實版,今舒淇也公開跟相識20年的馮德倫結婚,姊妹倆都選擇跟身邊的「大仁哥」完婚,讓林心如有感而發祝福說:「原來最適合的一直在身邊~親愛的....最好的你迎來最好的時光⋯⋯一定要好好幸福下去,愛你」,而好友黃曉明說感動想哭,「這個婚結的很舒淇」,徐靜蕾則捨不得姊妹出嫁,笑說:「雖然我覺得誰也配不上你……但是你開心最重要!」

※明星好友替舒淇、馮德倫獻上祝福:

林心如:原來最適合的一直在身邊~親愛的....最好的你迎來最好的時光⋯⋯一定要好好幸福下去,愛你

蔡依林:Love is Beautiful~祝賀大美人舒淇 甜死人啦!好棒

林依晨:勇敢!祝福!

大S:恭喜啊!舒淇淇幸福到永遠~

黃子佼:恭喜你們

天心:親愛的同學 大大的祝福妳 永永遠遠的幸福縈繞 快樂滿足

彭于晏:恭喜男神女神,美少年之戀20年,真性情,真瀟灑,真相大白後,小彭,不用再做煙幕彈了,P.S.既然還沒懷孕 我就祝福你們早生貴子咯

戴佩妮:因為舒淇!!!我決定⋯⋯⋯休假一天哈哈哈哈(明明自己想偷懶)太開心了啦love ah nee

袁詠儀:恭喜!恭喜!郎才女貌!百年好合、永結同心!

余文樂:竟然要我看新聞才知道,我實在太傷心了。但怎樣也好,恭喜你們,祝福你們❤️

章子怡:舒淇結婚了!相識這麼多年,終於盼到這一天,為她開心,祝福!

鍾麗緹:Congratulations ! Im so happy for both of you,恭喜!恭喜!早生貴子

黃曉明:不知道為什麼,有種想哭的感覺!只有這種簡單純粹的方式才配得上你的笑容,這個婚結的很舒淇,十幾年的娘家人了!只能@馮先生必須替我們讓她狠狠的幸福

馮紹峰:恭喜「土土」舒淇恭喜「Stephen」馮德倫,太美好!祝福最灑脫帥氣美好的你們,永遠幸福!

徐靜蕾:雖然我覺得誰也配不上你……但是你開心最重要!!!恭喜!!!

李冰冰:愛,勝過一切外在!深深地祝福最美的舒淇,溫情的馮德倫幸福美滿!!

丁噹:終於!恭喜!

宋茜:恭喜我的SQ姐姐舒淇結婚快樂~祝你們恩愛幸福到永遠~

(中時電子報)