苦戀黎明7年 舒淇走過坎坷情路遇幸福

《玻璃之城》是舒淇、黎明定情作。(本報系資料照)

舒淇嫁了馮德倫。(取自舒淇臉書)

舒淇、馮德倫情纏20年，從未對外承認戀情，今(3日)無預警發布結婚啟示，喜訊轟動演藝圈，開心舒淇終於遇到「對的人」。除了馮德倫，舒淇最有名的一段情史就是與香港天王黎明的7年苦戀，在這段感情中，舒淇因黎明花心傷痕累累，也一度向媒體感嘆，在過去感情中，受傷的總是自己。

舒淇1998年因為拍攝電影《玻璃之城》邂逅了黎明，兩人交往7年，或許忌憚於粉絲的反彈聲浪，加上女方曾拍過大膽寫真的過往，讓黎明始終沒承認這段戀情，之後黎明又被拍到與韓國女星金喜善在香港共度情人節，讓她死心分手。

與黎明的苦戀似乎也影響舒淇對愛情的看法，她2003年為電影《美人草》受訪時，就曾透露「覺得談戀愛好辛苦」，經常猜疑對方有沒有泡妞，心裡嘴上無數次地問他到底愛不愛我，讓她覺得太無聊了，也坦言在過去的戀愛經驗，通常受傷的都是自己。

當時舒淇也很乾脆地承認，自己從小就是個不婚主義者，但也沒把話說死，認為以後會不會改變不曉得，果然舒淇多年後終於遇上馮德倫這個「對的人」，打破自己對婚姻的不信任，願意攜手與對方共度未來人生旅程。

(中時電子報)