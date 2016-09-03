陸駐英大使：中英關係基本面沒有改變
中新社今天報導，中國駐英國大使劉曉明在2日出版的英國「政要」雜誌上發表文章說，當前英國正處於公投脫歐後的調整期，存在許多不確定性，中英關係也面臨新挑戰和機遇，但基本面未變。
在這篇署名文章中，劉曉明指出，中英關係的戰略性和全球性沒有改變，兩國推進務實合作和互利雙贏的共同需要沒有改變，中英雙方加強理解和互信的共同意願沒有改變，雙方致力於發展關係的決心沒有改變。
他表示，在英國公投脫歐前後出現的諸多不確定性面前，中國政府和企業堅定地對英投下「信任票」。6月8日，英國公投投票前兩個星期，中國財政部在倫敦發行30億元、3年期人民幣債券，這是中國首次在境外發行人民幣主權債券。
此外，劉曉明表示，英國公投脫歐後，中國領導人多次表示希望英國保持穩定、繁榮，強調中方願同英方一道努力，讓中英關係的發展更加全面深入，更好造福兩國人民。
他表示，希望英方與中方相向而行，無論英國內政如何變化，始終保持積極發展中英關係的共識；無論英對外關係如何調整，始終把推動中英關係作為外交政策的優先方向。1050903
(中央社)
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