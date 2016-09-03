亞洲最早發行郵票 印度郵票多彩豐富

世郵展系列報導由於曾經是世界首枚郵票誕生國英國的殖民地，印度因此是亞洲第一個發行郵票、也是世界第10個發行郵票的國家，印度郵票類型豐富，其中包括十分珍貴的郵票。

當時的日不落大英帝國在1849年正式占領印度全境後，從1854年起正式在印度發售郵票，中間經歷過多位英國君主，都是英國發行的郵票在印度使用。

不過，被視為亞洲首張郵票的，是當時屬於英屬印度，目前屬於巴基斯坦境內的信德（Sind）地區東印度公司長官佛瑞爾（Henry Bartle Frere）促成發行的特殊圓形石蠟壓印郵票，這張郵票因為是南亞次大陸和亞洲首張發行的郵票，現已成為世界郵票珍品。

直到19世紀末，印度人民展開獨立運動，印度聖雄甘地主張的非暴力「不合作運動」積極展開，英國於1947年公布印度和巴基斯坦兩個自治領方案，印度並於1950年1月建立印度共和國。

在成為自治領、擺脫英國殖民枷鎖時，印度1947年立刻發行第一套沒有英國殖民印記（英君主頭像）的郵票，全套3枚，包括現在印度國徽圖案中的阿育王柱圖案郵票、印度國旗郵票和象徵國家發展與現代化的飛機郵票。

這套郵票被視為是印度獨立自主發行的郵票，因此成為集郵愛好者的珍品，目前1張的價格可達新台幣十幾萬元。

不過，在當時，還在殖民政府與印度獨立政府過渡時期，因此新發行的郵票和殖民當局發行的郵票混用。

到1948年，為紀念聖雄甘地帶領印度人民成功獨立，印度政府又發行一套4張的「聖雄甘地」郵票。現在這套郵票也是物以稀為貴，1張競標價也有新台幣10幾萬元。

1949年8月15日，印度獨立兩週年，印度郵政（India Post）發行首套經過長期醞釀、精心設計的普通郵票，共16枚，有大小兩種票幅，全面展示印度文明各個時期的知名歷史古蹟，且囊括印度教、佛教、伊斯蘭教、錫克教和耆那教等宗教元素，體現印度文化豐富與多元的特性。

這套郵票等於是濃縮的印度文化、藝術和宗教史，因此在國際集郵市場很受歡迎，拍賣起拍價新台幣幾千元起跳。

此外，印度地大物博、歷史悠久，各省都有自己的舞蹈、文化和風俗，加上印度教神話豐富，印度經常發行以印度知名地形、風景、花卉、物種、神話、文物、瑜珈、舞蹈、體育等為主題的套票，或以印度軍方各種武器和太空火箭為主題的套票，種類眾多豐富。

印度郵政也發行一些與其他國家有關的郵票，例如和比鄰的另一亞洲大國中國，因過往歷史、宗教交流及關係密切，印度就曾經與中國大陸當局共同發行過大菩提寺與白馬寺2枚小全張的套票，

印度郵政還曾自行發行過描述中共解放軍「侵略」中印邊境的反侵略戰爭套票、印藏邊境警察部隊套票，及以藏傳佛教宗派為主題的套票。

印度郵政努力發行郵票，光2015年就發行49種不同主題的郵票；為了讓集郵者能很快查閱想蒐集的郵票，印度郵政2011年起，逐年把當年發行的郵票影像放在官網上供人查詢，而1947年到2000年的郵票，雖不是全部上網，但也把重要郵票影像都放在官網供人查閱。1050903

(中央社)