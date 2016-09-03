歐巴馬專機抵杭州 歐習會將登場
美國總統歐巴馬搭乘專機今天下午抵達中國大陸杭州蕭山機場。在20國集團（G20）杭州峰會4日開幕前，歐巴馬與中國大陸國家主席習近平今天晚間將先會面，商討多項重大議題。
G20是歐巴馬展開他任期內第10次也是最後一次亞洲行。
根據美國駐陸大使館公布資訊，歐巴馬和習近平3日在杭州會晤（歐習會），這是兩人第8次面對面地會晤。也是歐巴馬上任以來，雙方的第4次雙邊擴大會議。
美國駐陸大使館在官方微博指出，領袖級別的交往是問題得到解決、重要事情得到落實及合作協議達成的地方。歐巴馬將明確表明他的觀點，即當中國大陸致力於幫助解決地區和全球問題時，美國和世界受益。
同時，歐巴馬將強調，所有國家都需要遵守同樣的規則行事，無論規模和實力，因為這是每個人都可以平等競爭和受到平等對待的方式。
美國駐陸大使館表示，歐巴馬還將明確表示，相信當各國保護自己公民的普世權利時，能夠更好地發揮自己的全部潛力。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。