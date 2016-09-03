歐巴馬專機抵杭州 歐習會將登場

美國總統歐巴馬搭乘專機今天下午抵達中國大陸杭州蕭山機場。在20國集團（G20）杭州峰會4日開幕前，歐巴馬與中國大陸國家主席習近平今天晚間將先會面，商討多項重大議題。

G20是歐巴馬展開他任期內第10次也是最後一次亞洲行。

根據美國駐陸大使館公布資訊，歐巴馬和習近平3日在杭州會晤（歐習會），這是兩人第8次面對面地會晤。也是歐巴馬上任以來，雙方的第4次雙邊擴大會議。

美國駐陸大使館在官方微博指出，領袖級別的交往是問題得到解決、重要事情得到落實及合作協議達成的地方。歐巴馬將明確表明他的觀點，即當中國大陸致力於幫助解決地區和全球問題時，美國和世界受益。

同時，歐巴馬將強調，所有國家都需要遵守同樣的規則行事，無論規模和實力，因為這是每個人都可以平等競爭和受到平等對待的方式。

美國駐陸大使館表示，歐巴馬還將明確表示，相信當各國保護自己公民的普世權利時，能夠更好地發揮自己的全部潛力。1050903

(中央社)