維冠截肢災民洪家益 病房替兒子辦抓周
兒子就是特效藥！永康維冠大樓住戶洪家益0206強震被壓在瓦礫堆下12小時，雙腿截肢，半年來經過20多次手術，目前仍在成大醫院住院復健中。滿周歲的兒子丞丞是他最大精神支柱，一家人及成醫團隊今天特別在復健病房舉辦丞丞的抓周儀式，期盼孩子能平安健康長大。
「哇！他先拿球，再拿沙鈴耶！」洪家益、楊惟甯夫妻與丞丞，一家3口特地穿上紅藍條紋的親子裝參加抓周活動。活潑好動的丞丞，先敲響智慧鑼、踩過平安健康龜，敏捷地往抓周物品爬過去；他第一個先拿球、第二個再拿沙鈴，洪家益夫妻在旁開心地看著說，「拿什麼都好，只要丞丞平安健康長大。」
洪家益一家3口是今年0206強震永康維冠金龍大樓的倖存者，當時洪家益被埋在瓦礫下長達12小時才被救出，兒子洪丞寬剛4個多月大。
成醫復健團隊表示，洪家益從瓦礫堆中被救出之後，一度心跳停止20分鐘，經成醫葉克膜團隊搶救回來，之後歷經雙腿截肢、肝腎衰竭、20多次大小手術，在加護病房住了2個多月才轉到普通病房。
(中時)
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