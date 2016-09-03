維冠截肢災民洪家益 病房替兒子辦抓周

雙腿截肢的永康維冠大樓住戶洪家益剛滿周歲的兒子丞丞是他最大精神支柱。（成大醫院提供）

兒子就是特效藥！永康維冠大樓住戶洪家益0206強震被壓在瓦礫堆下12小時，雙腿截肢，半年來經過20多次手術，目前仍在成大醫院住院復健中。滿周歲的兒子丞丞是他最大精神支柱，一家人及成醫團隊今天特別在復健病房舉辦丞丞的抓周儀式，期盼孩子能平安健康長大。

「哇！他先拿球，再拿沙鈴耶！」洪家益、楊惟甯夫妻與丞丞，一家3口特地穿上紅藍條紋的親子裝參加抓周活動。活潑好動的丞丞，先敲響智慧鑼、踩過平安健康龜，敏捷地往抓周物品爬過去；他第一個先拿球、第二個再拿沙鈴，洪家益夫妻在旁開心地看著說，「拿什麼都好，只要丞丞平安健康長大。」

洪家益一家3口是今年0206強震永康維冠金龍大樓的倖存者，當時洪家益被埋在瓦礫下長達12小時才被救出，兒子洪丞寬剛4個多月大。

成醫復健團隊表示，洪家益從瓦礫堆中被救出之後，一度心跳停止20分鐘，經成醫葉克膜團隊搶救回來，之後歷經雙腿截肢、肝腎衰竭、20多次大小手術，在加護病房住了2個多月才轉到普通病房。

(中時)