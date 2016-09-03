北迴線平交道意外 宜蘭9歲女童遭撞死
(18:16更新內文)台鐵編號421車次自強號列車(台東往樹林)，今(3日)下午2時30分自花蓮停靠站出發後，便直達松山，沿途未停靠宜蘭縣境內車站，下午3時47分行經頭城外大溪路平交道，不慎撞擊一名闖越鐵軌民眾，司機趕緊停車察看。
宜蘭縣消防局今下午3時50分獲報平交道意外，趕緊派員前往救援，警消抵達現場時，發現遭撞民眾為女童，被撞飛數10公尺遠，倒臥東正線鐵軌上，當場死亡。
據了解，死者為9歲張姓女童，現場處理時，北迴線該路段雙向中斷管制，直至檢警採證完畢，下午4時46分放行肇事自強號，下午4時54分恢復西正線通行。
由於死者倒臥東正線，現場需要清理，直至下午5時25分恢復雙線通行。
此火車事故共誤點652分鐘，影響14列次、約4300名旅客。事故原因仍待檢警調查。
(中時)
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