回應93大遊行 蔡英文：我們走我們的行程

蔡英文總統今日到台中參訪酒莊及農場，上午在台中市長林佳龍（左）陪同下，來到東勢的洪圍牆酒莊時，試喝梨香酒，對瓶子的設計多看了一眼，並直說好喝，對軍公教的遊行，只說我們繼續走我們的行程。（黃國峰攝）★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

蔡英文總統今日上午在台中市長林佳龍（中）陪同下，來到東勢的洪圍牆酒莊，參觀製造米酒的過程。（黃國峰攝）★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

蔡英文總統與青農及賢拜座談，表示農業是下一個世代競爭力的來源，絕對不會是台灣所有經濟產業的負擔。（黃國峰攝）

蔡英文下午來到后里的金三角蔬果運銷合作社，在負責人林榮燦（左）的帶領下了解該農場的番茄栽培方法。（黃國峰攝）

蔡英文參觀后里的金三角蔬果運銷合作社的蔬果包裝流程，肯定農業與工業的相輔相成結果。（黃國峰攝）

（16:44更新內文）「農業從中部開始！」總統蔡英文今天在台中東勢石圍牆酒庄與青農座談表示，過去農業太講究全國一體通行，造成中央政策與地方產生落差，新政府將透過地方與農民接觸，了解在地需求；並肯定「青年加農‧賢拜傳承」計畫，可以複製到其他縣市，中部農業經驗將在農委會政策裡扮演非常重要的角色。針對媒體詢問軍公教大遊行，蔡英文僅回答說：「我們走我們的行程。」隨後立即進行下一個行程。

蔡英文今天展開中部農業之旅，首站抵達東勢石圍牆酒庄參觀，市長林佳龍、副市長林陵三陪同，並與青農及賢拜座談及聽取簡報，了解台中市青農政策，並肯定「青年加農‧賢拜傳承」計畫，是一個可以複製到其他縣市的計畫。

蔡英文表示，過去的農業太講究全國一體通行，造成中央政策與地方產生落差，執行上也有落差，而新政府非常依賴地方的執政，讓地方首長直接接觸在地需求，年輕人與賢拜一起為區域農業發想，讓整個農業有創新的機會。

「青年加農‧賢拜傳承」，蔡英文指出，今天才學會這2句話，她說，年輕人需要的是經驗、土地及資金，更重要的是賢拜的人際網絡，就像武俠小說把10年的功力灌注在青農身上，傳承學習的經驗，是農業要走向下一個世代最重要的過程，她也肯定台中有好的農業團隊，青農計畫是可以被複製到其他縣市的。

蔡英文表示，90年代參加台灣加入WTO談判團隊時，當時感覺農業是一個均齡近60歲的行業，是靠政府補助才能維持下去；現在看到的是年輕人、賢拜的不放棄，傳承的銜接是農業重要的轉折點，這群人均齡40幾歲，農業是下一個世代競爭力的來源，絕對不會是台灣所有經濟型產業的負擔。

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(中時)