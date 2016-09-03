陸批准巴黎協定 改善全球暖化關鍵
中國大陸官媒新華社今天報導，全國人民代表大會常務委員會已經批准「巴黎氣候協定（Paris Agreement）」，大陸作為世界上最大的碳排放國家，這一決定有舉足輕重的地位。
中國和美國這兩個世界最大的溫室氣體排放國曾經承諾要在2016年底前正式採納減慢全球暖化的巴黎協議，希望盡快實施。外界原本預計中美將在這次杭州召開的20國集團峰會（G20）時公布批准有關協議。
根據巴黎氣候變化協議，各方將加強對氣候變化威脅的全球應對。「巴黎協定」要求簽署國遏阻排放，以2100年前不比工業時代前升溫攝氏2度為目標，理想是維持溫度升幅在攝氏1.5度以下。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，在經歷了4年的談判之後，世界170多個國家的領導人2015年12月12日在巴黎達成歷史性協議，以改變化石燃料作為世界經濟主要驅動力的狀況。
但許多國家仍然需要議會投票正式通過這個去年12月達成的巴黎氣候變化協議。儘管目前已有175個國家簽署了巴黎協議，但截至9月3日，僅有23個國家批准該協議。
不過，這些國家僅占全球碳排放總量的1%略多一點。報導說，中國的碳排放量占全球碳排放總量的25%，美國為15%，這使中美兩國的減排努力成為減慢全球變暖的關鍵。1050903
(中央社)
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