八斗子驚見浮屍　消防岸巡合力打撈

基隆市消防局今天下午2時5分接獲通報，中正區八斗子油庫旁的防波堤有具男性浮屍。中正消防分隊和八斗子安檢所人員立刻派員前往打撈，不過，男子打撈上岸時已明顯死亡。

經初步檢視，死者除手肘有擦傷痕跡外，並無其他明顯外傷，且衣著完整，身上沒留有遺書，岸巡人員隨後在死者的皮夾內發現證件，證實死者為57歲、住在暖暖的柯姓男子。

岸巡二總隊司法小組也已派員前往處理，檢察官預計明天將會同法醫前往相驗遺體，以釐清死因。岸巡二總隊也已聯繫上家屬前來處理善後。1050903

(中央社)