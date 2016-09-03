德雷莎修女祖國 馬其頓阿爾巴尼亞相爭
教宗方濟各（Pope Francis）4日將為德雷莎修女（Mother Teresa）封聖。馬其頓與阿爾巴尼亞這兩個巴爾幹半島國家，則爭著當德雷莎修女的祖國。
德雷莎修女在印度加爾各答（Kolkata）扶貧濟困的事蹟名聞遐邇。然而，法新社報導，她的成長地東南歐，卻一直為她究竟屬哪國人，爭執不休。
德雷莎修女本名宮霞（雅尼）伯亞修（Gonxhe (Agnes) Bojaxhiu），1910年出生於多元文化的史高比耶（Skopje），當時史高比耶仍屬鄂圖曼帝國，現則為馬其頓首都。她的母親的家人來自科索沃（Kosovo），具阿爾巴尼亞血統。
德雷莎修女的父親血統則更具爭議。儘管馬其頓人認為德雷莎修女之父為另一巴爾幹族群夫拉契（Vlach）人，但大多數人，尤其阿爾巴尼亞人主張，德雷莎修女的父親與母親一樣，同為阿爾巴尼亞人。
爭著當德雷莎修女祖國的馬其頓與阿爾巴尼亞，兩國都有許多她的雕像，和以她為名的道路、醫院及其他紀念建築。
阿爾巴尼亞歷史學家澤科（Moikom Zeqo）著有一份研究，探討德雷莎修女與阿爾巴尼亞的關係。他說：「德雷莎修女雖出生於史高比耶，但從沒宣稱自己是馬其頓人，反倒總是談到關於出身阿爾巴尼亞，以及她在全球的使命。」
不過馬其頓認為，德雷莎修女的出生地極為重要。
負責處理宗教團體關係的國家委員會負責人博茲諾夫斯卡（Valentina Bozinovska）說：「我們稱她為Skopjanka（史高比耶公民），因為我們知道她是我國人。」
至於德雷莎修女本人，她生前曾稱自己血緣上既是史高比耶公民，也是阿爾巴尼亞人，但堅持自己屬於整個世界。1050903
(中央社)
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