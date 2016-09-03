維冠大樓價購 市府1.9億買68%土地

我要評比

台南市政府以震災善款協議價購倒塌的維冠金龍大樓，市府今天表示，同意協議價購的所有權人有77人，價購面積佔總面積約68%，市府將儘快展開都更作業。

市府協議價購維冠金龍大樓作業昨天截止，市府說，維冠金龍大樓所有權人有117人，同意協議價購有77人，預期其他40人將參加都更重建。

市府統計，維冠金龍大樓地坪面積490坪，市府協議價購面積約68%的335坪，價購總金額約新台幣1億9090萬元。

台南市府表示，市府將儘快展開都更作業，協助所有權人重建；市府價購所得土地用途，尚未敲定。

0206台南強震善款逾42億元，市府以善款協議價購維冠金龍大樓，一樓權利地價每坪64萬1000元，2樓以上權利地價每坪56萬6000元。1050903

(中央社)