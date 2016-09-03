立法委員團訪問丹麥
立法院「中華民國與北歐五國國會議員友好協會」會長、立法委員張麗善及立委呂玉玲、柯志恩及許毓仁等共7人，當地時間8月31日至9月3日訪問丹麥3天。
張麗善一行參訪丹麥期間，駐丹麥代表莊恒盛偕同仁全程陪同，訪團於2日拜會丹麥國會議長柯絲高，柯絲高特於官邸接待訪團，介紹及導覽丹麥國會，並表示中華民國民主自由及人權已為亞洲典範，近來台丹在離岸風電合作頻繁，冀盼兩國國會也能深化交流及互訪。
訪團另分別於8月31日及9月1、2日與丹麥國會外交政策委員會主席索倫-艾斯博森、國會友台小組主席米克森等跨黨派11名議員餐敘，就深化台丹國會官方交流等議題深入討論，達成深化兩國經貿、文化、教育等全方位互動等共識。
9月1日上午訪團會晤哥本哈根市衛生及社會福利事務市長湯姆森，瞭解哥市在衛生及社會福利最新進展。
在丹麥期間訪團並至駐處聽取業務簡報，及與友台民間組織「台丹協會」會長侯夫曼餐敘、參訪丹麥衛生福利機構（老人照護中心及失智症研究機構）及聽取駐地僑界領袖意見等，對增進丹麥各界對中華民國支持與友誼有相當助益。
訪團於9月3日上午順利搭機轉法蘭克福返國。1050903
(中央社)
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