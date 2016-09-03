北市警：截至下午4時 遊行達11萬7000人

我要評比

台北市警方下午表示，截至4時為止，93遊行人數為11萬7000人，但與遊行單位宣布的近20萬人有不小落差。

北市警方此次動員中正一分局、保一總隊共約520人次警力，在總統府周遭維安戒護，活動迄今並未發生任何衝突，過程十分平和。

(中時)