中信兄弟詹子賢打首轟竟然累到睡著
中職中信兄弟新人野手詹子賢在1日對戰統一獅打出加入中職生涯的第1支全壘打，為了應付這支全壘打的出現，他花了一整晚在手機上回覆眾多親朋好友的恭賀，形容自己寫到睡著了，還沒有回覆完畢！
詹子賢花了6場比賽打出了中職生涯首發全壘打，他算了一算覺得全壘打出現的「嘟嘟好」，「沒有特別快、也沒有特別慢」，這支全壘打讓他暫時減緩「缺長打」的壓力。
因為詹子賢自我要求很高，他說：「很多人都期待看到我的長打，其實我知道球團簽下我並不是要看我打安打，而是要我發揮長打能力。」
還好9月1日他已經開轟，證明自己的長打實力，那支全壘打出來後，他也收到很多人的恭賀，他說：「我在手機上回覆他們的道賀，寫到我睡著了還沒有回完，受不了，連已在球場恭喜過了的人，還要在手機發訊息。」
這些親朋好友的祝賀，其中詹子賢最在意的是獅隊野手鄭鎧文，因為兩位文化大學學長、學弟相當要好、個性相同，屬於「悶騷型」、打球會想很多的人，但是詹子賢認為：「如果不會想就不會要求自己。」
對於打擊前的「扭腰擺臀」動作，詹子賢覺得動作還可以，沒有很誇張，他暫時不會想要改變。
(中時電子報)
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