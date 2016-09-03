九三軍人節 許淑淨感謝國軍付出

今天是九三軍人節，國防部邀請奧運金牌選手許淑淨錄製影片為國軍打氣加油，除此之外，還有企業主、中視主播群、明星等人也都錄了短片向國軍致敬。

慶祝九三軍人節，國防部以「榮耀戎裝」和「與民有約」為主題舉辦一系列活動，有戰機在桃園棒球場衝場、重機車隊送祝福、軍人著軍服即享有購物優惠等，向保家衛國的官兵致上最高敬意。

除了這一系列活動，國防部也邀請許多名人拍攝影片，並公布在國防部發言人臉書專頁上，許淑淨在影片中簡短表示：「國軍官兵，謝謝你們的付出，非常感恩，你們辛苦了。」

除了許淑淨外，國防部也邀請退伍官兵、企業主、藝人阿KEN、小甜甜、周丹薇、李李仁、雙胞胎左左右右、歌手羅美玲、導演梁修身、舞台劇演員吳定謙等人錄製影片，向國軍弟兄致意。1050903

(中央社)