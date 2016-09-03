MLB》模擬賽2局34球 陳偉殷尬馬林魚主炮

陳偉殷在馬林魚春訓基地投模擬賽。（陳偉殷臉書截圖）

左肘扭傷的陳偉殷今天凌晨在馬林魚春訓基地，主投傷後的首次模擬賽，投兩局用了34球，也和同樣在復健中的一壘手波爾對決。馬林魚農場投手總監班尼迪克回報表示，陳偉殷的表現相當專注，力拚早點歸隊幫助球隊。

波爾今年敲出15轟，7月初進入傷兵名單。馬林魚教頭麥汀利表示，波爾最快下周可以歸隊。

陳偉殷7月下旬進入傷兵名單，在小聯盟球季逐漸結束的情況下，未來可能要藉模擬賽調整，加強手臂力量再回到大聯盟。

(中時電子報)