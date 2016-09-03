G20前 為達陣氣候協定 中美火力全開

圖為歐巴馬（左）和習近平（右）巴黎會面照。（圖／新華社）

新華社3日表示，中國全國人大常委會已批准巴黎氣候協定，是使協議生效的重要一步。就在新華社報導前，美國政治評論網《Politico》就表示，習近平與歐巴馬之間已就巴黎氣候協定達成共識，雙方將趕在今年G20前讓此協定生效。

《BBC》中文網表示，儘管習近平與中國國家主席習近平在經濟、和安全問題上有許多分歧，但兩人在氣候變化問題上有共識，這也是促成去年巴黎會議最終簽署了全球有關氣候變化協議的原因。曾在歐巴馬政府擔任氣候事務高級官員的萊特（Andrew Light）說：「明眼人都看得出來，美中之間在氣候變化和清潔能源合作上的共識，從總體上維護了美中關係的穩定性。」而中美又為全球碳排放量的兩大國－中國的排放總量為25%、美國為15%，因此兩國的努力將成為挽救氣候暖化的關鍵。

3日，中國大陸人大常委會已批准了氣候協定，而美國方面除了中美雙方已達成共識的新聞外，並沒有任何進展。不過《Politico》披露，歐巴馬計畫繞過由共和黨主導的參議院，直接透過行政命令（Executive Orders）的方式使氣候協定被批准與中國同步生效該協議。

文中表示，美國共和黨黨員長期以來，不斷批評歐巴馬的氣候政策，嘲笑他只盯著小事不放，而忽略到國家經濟和安全問題。但耳朵很硬的歐巴馬也不理睬來自共和黨的批評，仍然堅持為環境、全球暖化到處演講、遊說。美國環保局前負責人布朗諾（Carol Browner）表示，歐巴馬已竭盡所能，通過任何一種他可接觸到的國際舞台，展現他舞台魅力，試圖影響大眾，讓現有的法律來限制車輛和工廠的碳排放和啟動綠能源產業。

就在歐巴馬和習近平取得共識的消息出來後，來自外界（尤其是共和黨）的批評就隨之而來。共和黨總統參選人川普競選顧問、北達科達州眾議員凱文‧克萊穆（Kevin Cramer）就說：「我對歐巴馬要用糟糕的行政命令去執行氣候協定感到失望。這個協議會讓中國、印度的工廠正常開工、排放廢氣，進一步取得經濟發展先機，然後讓我們的工廠因為協定的而無法工作，國家經濟嚴重被拖累。」

一旦協議生效，根據巴黎氣候變化協議，各方將把全球平均氣溫較工業化前水平升高控制在2攝氏度之內，並為把升溫控制在1.5攝氏度之內。經歷了4年的談判後，目前世界170多個國家的領導人去年在巴黎達成歷史性協議，以改變化石燃料作為世界經濟主要驅動力的狀況。但根據規定，至少要有55個國家（即代表55%的人造溫室氣體排放的國家）批准巴黎氣候變化協議，而批准後的30天，該協議才能生效。

不過，現在這個時間點，全球壟罩在經濟疲乏、反全球化、保護主義，和恐怖主義氛圍中，任何在環境變遷問題上的進展都將會此次峰會的一個罕見亮點。

(中時電子報)