德州撲克藏夜市 警扮賭客破賭場

德州撲克賭場藏輔大花園夜市，新莊警方昨日破獲。（陳柔瑜翻攝）

警方一舉查獲賭博事實，全案依賭博罪嫌移送法辦。（陳柔瑜翻攝）

查扣賭具、籌碼、賭資3萬6千5百元與抽頭金1萬5千元等證物。（陳柔瑜翻攝）

囂張！41歲的林姓男子在輔大花園夜市擺設德州撲克攤位，新莊警方緊盯多時，但因林男極為狡猾，不但已經「遊戲競技」名號掩護，更假裝以玩具布偶為獎品，對於客人的挑選更是小心，一定要是「熟客」才能參與賭局。新莊警方緊盯多時，並突破業者心防，假扮賭客參賽，昨日一舉查獲賭博事實，全案依賭博罪嫌移送法辦。

輔大花園夜市2011年成立，曾創下單日2萬人次的紀錄，但近年逐漸沒落，反成為犯罪溫床，去年底就有德州撲克攤位進駐，更傳出有學生一晚輸掉5萬元，新莊警方當時就已盯上德州撲克攤位，而業者也因警方關切而低調退出。

但林性男子心存僥倖，今日又在夜市內擺攤賭博，警方經過多日調查，終於在昨日一舉破壞，將林男與荷官、賭客共7人帶回偵辦，並查扣賭具、籌碼、賭資3萬6千5百元與抽頭金1萬5千元等證物，全案依賭博罪嫌移送法辦。

(中時)