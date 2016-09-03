聚焦「日常」 藝術銀行攝影展吸睛

參與藝術銀行「日常風景－台灣當代攝影的風景敘事」展的藝術家吳政璋（右起）、曾文鵬、潘小俠與馬立群、黃建樺為開幕合影。（林欣儀攝）

發掘台灣在地的日常景致，文化部藝術銀行舉辦「日常風景－台灣當代攝影的風景敘事」展，今天下午正式揭幕，其中包含新式傳統建築、喜宴中常見的舞台秀演出等，都是藝術家鏡頭下的一景。

藝術銀行攝影展共邀請藝術家陳嘉壬、陳佩妤、馬立群、潘小俠等16名台灣知名藝術家，共有20多幅作品展出，內容則鎖定台灣日常風景，包括「物件的日常」、「紀實的日常」、「旅行的日常」與「地景的日常」、「敘事的日常」、「多元的日常」6大項，盼從城市景色、物件或旅行記憶等，呈現出藝術家的內心風景。

今天下午的揭幕活動在悠揚樂聲中展開，一幅幅創作展現出不同特色，參展藝術家曾文鵬指著耗費2年時間拍攝的「台灣建築景象－方塊屋」說，這款房舍在鄉間常可見到，一般人容易忽略，但它象徵台灣「新的傳統建築」，展現台灣生活型態的改變。

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