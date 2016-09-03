新北推社福參與式預算 6社團爭取
新北市社會局今天在蘆洲推出社會福利為主題的參與式預算，共有6個社團提案爭取，將由民眾11月6日投票選出3案執行。
社會局長張錦麗表示，參與式預算是新北市長朱立倫重要的政策，主要是由政府撥一小部分的經費，交由市民當家作主，由民眾來提案、審議，最後投票議決，產生民眾最關心、最想做的事情來執行。
社會局指出，預算經費由市議員陳幸進提供議員配合款新台幣60萬元，交由蘆荻社區大學執行並於今天召開說明會。
社會局表示，這次參加這次參與式預算的6個社團共提出包括照顧銀髮長輩、陪弱勢學童晚自習等6個服務方案。預計在11月6日，在蘆洲5個投開票所，由民眾選出3個服務方案，於明年開始執行。
蘆荻社大主任李易昆表示，為擴大參與，只要年滿15歲以上就能參與投票，以從小培養公民素養。每人必須投滿3票，少於或多於3票均以廢票計，避免公民成為單一提案單位的動員投票，以減少壟斷。1050903
(中央社)
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