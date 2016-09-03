連載40年 烏龍派出所9月中完結

根據日本「Sponichi Annex」報導指出，連載40年超長壽日本漫畫「烏龍派出所」將在9月中推出完結篇，消息一出許多讀者震驚與不捨。

「烏龍派出所」從1976年9月21日起一直連載至今，已有40年歷史，被稱為資深國民級日本漫畫，不過今天日本「Sponichi Annex」報導指出，作者秋本治證實，「烏龍派出所」將在本月推出完結篇，「讓大家嚇到了，真是對不起」，消息一出，許多讀者不捨。

秋本治表示，「烏龍派出所」做滿200卷感覺任務好像告一段落，就在思考「是不是要結束連載」，最後決定要讓故事主角兩津勘吉卸下任務。

「烏龍派出所」在9月17日發行的「Jump」雜誌裡推出最後一集，同日出版的「單行本」也是最後一本。

「烏龍派出所」主角為「龜有公園前派出所」的警察兩津勘吉，自從兩津勘吉被分發到派出所後，一年365天都有數不清的烏龍鬧事發生，公園前派出所也因此出名，成為民眾熟悉的烏龍派出所。1050903

(中央社)