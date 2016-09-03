烏龍派出所40年完結篇 台灣讀者不捨
日本長青漫畫「烏龍派出所」作者秋本治今天宣布，17日將推出完結篇，終結長達連載40年的漫畫，許多台灣讀者不捨，有網友還說，「想看畫到東京奧運」。
「烏龍派出所」連載40年，讀者跟著故事主角兩津勘吉每天在派出所發生的烏龍事件一起歡笑、成長。故事中經常出現許多流行事物，包括轉蛋、網際網路、手機、戀愛遊戲、綜藝節目等題材，有如一部日本近代史，陪伴許多人長大。
當「烏龍派出所」要在9月17日推出完結篇消息一出，許多讀者不捨，甚至以「世界末日」來形容，還希望能看到作者畫到東京奧運。
「烏龍派出所」被改拍成電視動畫、電視劇、電影，尤其在台灣版動畫，用台灣國語為兩津勘吉配音，為角色人物增添不少親和力，有時也會融入台灣熟悉的人物，像是嫌犯會以發現周杰倫身影作為逃跑藉口，拉近與台灣觀眾距離。
電視劇、電影皆由日本藝人香取慎吾飾演兩津勘吉，在電視劇版本，木村拓哉也曾特別演出，目前為紀念「烏龍派出所」，也將推出舞台劇版本。1050903
(中央社)
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