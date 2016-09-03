閃婚後首發文 舒淇曝拍婚紗花絮影片超甜❤️

舒淇曝光拍婚紗私下花絮，夫妻倆自然調皮的互動超有愛。（圖／取材自舒淇IG）

舒淇閃婚後首發文。（圖／取材自舒淇IG）

緋聞傳了近20年的舒淇和馮德倫，今（3日）閃電宣布結婚喜訊，同時還公布拍好的婚紗照，驚喜一大票粉絲及藝人好友，紛紛留言道賀小倆口。公開閃婚消息後，舒淇也首度在IG發文，表示收到了大家的祝福，並分享一段拍婚紗的花絮影片，甜蜜指數爆表。

閃婚消息曝光2小時候，舒淇首度在IG發文：「謝謝愛我們的你們的的祝福～～～都收到了，願天下有情人終成眷屬」，喜悅之情溢於言表。兩人的婚紗照不同其他藝人的大排場，舒淇和馮德倫走自然樸實風，不但婚紗是H&M兩年前送的，連新娘頭紗、新郎西裝都是街邊臨時買的，不奢華的隨興風格深受網友喜愛。

舒淇同時也在IG上傳兩人拍婚紗的花絮片段，影片中，舒淇身穿典雅婚紗、頭戴白紗、手拿紅玫瑰，和老公馮德倫不時一起扮鬼臉，並默契地擺出俏皮動作，還作勢和對方打拳，調皮又逗趣。但當然也少不了甜蜜對望、揹起新娘子的畫面，就算隔著螢幕看，還是能感受到兩人甜蜜速配的氛圍。

(中時電子報)