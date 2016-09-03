舒淇死會 彭于晏開心爆料：不用再做煙霧彈了

舒淇宣布與馮德倫結婚，她與彭于晏的緋聞也真相大白。（圖／取自BVLGARI寶格麗、彭于晏微博）

彭于晏替舒淇大婚獻上祝福。（圖／取自彭于晏微博）

舒淇、彭于晏去年合作新片，又傳假戲真做。（圖／取自電影剩者為王微博）

舒淇、馮德倫今(3日)閃電宣布結婚，隨性的兩人趁拍片空檔，臨時請來攝影大師林炳存幫拍婚紗照，成為演藝圈熱議新聞。而身為舒淇緋聞男友之一的彭于晏，稍早也在微博獻上祝福，還開心爆料說：「真相大白後，小彭不用再做煙幕彈了」。

據悉，彭于晏是在好友余文樂介紹下認識舒淇，2010年彭發行首張專輯時，第一支MV便請來舒淇助陣，可見兩人好交情，彭形容舒淇是女神、心靈導師，兩人之後又合作鈕承澤導演的《Love》、馮德倫導演的《太極》，去年底又在《剩者為王》中大談姊弟戀，數度被傳早就假戲真做。

對於兩人私下談姊弟戀的傳聞，彭于晏、舒淇總回應只是好友，兩人相識7年來，每逢舒淇生日，彭于晏總在第一時間發文替舒淇送上祝福，如今舒淇死會宣布嫁給馮德倫，最佳護花使者彭于晏也在剛剛道賀，說：「恭喜男神女神，美少年之戀20年，真性情、真瀟灑、真相大白後，小彭，不用再做煙幕彈了，P.S.既然還沒懷孕，我就祝福你們早生貴子咯」，粉絲也回：「小彭不是煙霧彈，小彭是小男神，等著小女神」、「這麼久苦了你了，煙霧彈」、「節哀！你還有余文樂」。

(中時電子報)