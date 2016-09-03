化身春麗 美女格鬥家黃偵玲再奪勝

台灣美女格鬥家黃偵玲化身春麗，驚豔全場。（取自ONE Championship官網）

台灣美女格鬥家黃偵玲擊敗印度對手，拿下職業賽4連勝。（取自ONE Championship官網）

台灣首位職業綜合格鬥（MMA）女將黃偵玲，轉戰國際舞台的表現極佳，參加ONE錦標賽的她，再戰印度史上首位女將多錫（Jeet Toshi），她特地打扮成春麗造型，但展現更強宰制威力，在首回合經3分21秒就以手臂三角鎖制服對手，勇奪轉戰國際舞台的4連勝，打出台灣MMA實力。

台灣美女格鬥家黃偵玲與印度對手激戰。（取自ONE Championship官網）

擁有柔道黑帶、巴西柔術藍帶實力的黃偵玲，去年首度挑戰ONE錦標賽，就旗開得勝，她有如猛虎出閘，接下來又擊敗埃及對手，本次在馬來西亞再戰印度女將，儘管雙方攻勢你來我往，但黃偵玲掌握機會，一記三角鎖讓對手只能選擇放棄，她則拿下漂亮勝利。

轉戰職業賽後的黃偵玲，已拿下4連勝，她本次打扮成春麗造型，更看得出她擺脫青澀，逐漸找到個人定位，努力尋找讓觀眾認識的方法，她特別感謝武甲綜合武術館的栽培，讓她能在國際舞台嶄露頭角，更把勝利歸功於所有支持她的人。

(中時電子報)