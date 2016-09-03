軍公教九三遊行 近12萬人上凱道抗議

監督年金改革行動聯盟今天發起九三大遊行，下午4時左右約有近12萬人聚集在凱達格蘭大道，抗議年金改革抹黑軍公教。

警方估算到下午4時，凱達格蘭大道現場共有約11萬7000人。

大遊行在下午1時登場，退休軍職人員在大安森林公園和中正紀念堂大孝門兩個點集合，退休公務員和警消在二二八公園集合、退休教師在中正紀念堂自由廣場集合，抗議人士兵分四路遊行，最後陸續在3時到4時中間抵達凱達格蘭大道的主舞台。

國民黨主席洪秀柱今天親自到軍公教遊行現場加油打氣，並沿著信義路遊行了一小段，她受訪時表示，看到這麼多人站出來代表人民的聲音，政府不應用政治、貼標籤方式，製造對立，撕裂社會，難怪會有這麼多人抗議。

前國防部長伍世文、嚴明等人，也到場響應。

第2大隊走到台大醫院前時，隊伍暫時停下腳步，花蓮縣長傅(山昆)萁帶領群眾高喊「花蓮加油」，他說，自己和花蓮的公務員是翻山越嶺才來到台北，所以訴求如果沒有得到總統蔡英文回應，「我們就不回家，好不好！」

國民黨立委林德福上台致詞時表示，今天活動就是要尊嚴、反污名，他也替大家加油，「絕對全力挺你們」。

第3大隊教師及勞工團體從中正紀念堂自由廣場出發，行經教育部後轉林森南路、仁愛路至凱道活動現場。行經教育部時，擺上自製的「教師尊嚴之墓」標語並在門前貼上「騙」字抗議。

行經林森南路及仁愛路口時，前台中市長胡志強、台北市議員應曉薇等人，都到場支持並為遊行者加油打氣。胡志強受訪時說，他是退休教授，也是退休公務員，所以支持他們上街訴求，最重要的是反對污名。

胡志強強調，改革如果是對社會好，當然會支持，但不支持改革一定要犧牲某些人，或是把別人污名化。1050903

(中央社)