美禁用部分抗菌成分 我國要再研議
美國食品藥物管理局打算禁用19種沐浴、清潔產品中的抗菌成分，對此我國食品藥物管理署指出，國內僅三氯沙、三氯卡班兩種成分，與美國公布的重疊，多使用於沐浴乳、洗髮精、洗面乳當中，但目前包含歐盟與許多先進國家都未禁用，將參考國際規範後，再研擬進一步作法。
食藥署醫粧組科長洪國登說，三氯沙的規範含量為0.3％以下，一般化妝品皆可使用，無須事前審查。三氯卡班則有3種含量，一般化妝品依據使用方式，分為0.3％以下與0.5％以下，若濃度較高，達0.5-1.5％，就屬於含藥化妝品，需要許可證才能生產。
洪國登指出，初步看美國官方的資料，禁用成分中，我國僅核准使用三氯沙與三氯卡班兩種，包含歐盟等先進國家，都沒有禁用，是否跟進美國作法，還須研議。
林口長庚臨床毒物科主任顏宗海說，美國會有此規範，主要是認為這類成分屬於抗生素，沒有必要在居家使用，否則可能會增加環境中的抗藥性細菌。另外在部分動物實驗中，三氯沙、三氯卡班因屬環境賀爾蒙，也可能影響小鼠的甲狀腺功能。
除了三氯沙、三氯卡班，顏宗海指出，其餘的美國禁用成分，包含多種含碘化合物，由於碘可能導致皮膚過敏與接觸性皮膚炎，推測應該是因此才會禁用。
(中時)
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