全台首家智慧型長照服務 「伸美護理之家」營運

「伸美護理之家」是全台第1家智慧型長期照顧服務體系。（圖／曾麗芳）

中華民國兒童及老人照護協會理事長劉銀冰（右）與前美國NASA總署盧智成表示，「伸美護理之家」是全台第1家智慧型長期照顧服務體系。（圖／曾麗芳）

今年4月成立的中華民國兒童及老人照護協會，獲得許多企業的支持。（圖／曾麗芳）

中華民國兒童及老人照護協會合作機構「伸美護理之家」，今（3）日舉行開幕營運暨智慧型監測儀器啟用儀式。協會理事長劉銀冰指出，這是全台第1家智慧型長期照顧服務體系，除了呼吸、心跳、脈搏監控外，還包括老人走失、翻身監測等，達到智慧化、即時化、完善化照護老人的要求。她強調，未來還將持續於全台、尤其是雙北市拓展據點。

「伸美護理之家」位於彰化縣伸港鄉，規畫90床，初期先開放30床，目前已有28床老人進駐。主要提供的專業照護服務，包括手術後照護、癌症治療照護、洗腎病友照護、呼吸器照護、傷口照護、管路照護、慢性病照護、失能臥床照護及經醫師診斷失智症之照護等。

今年4月成立的中華民國兒童及老人照護協會，獲得許多企業的支持，包括股票上市的亞德客董事長王世忠、紅豆食府蔡家、雲朗觀光、金車家族、玉喜飯店、日月潭馥麗大飯店、BMW台灣區總裁夫人、前美國NASA總署盧智成等。

以「伸美護理之家」為例，該協會今年8月承接以來，就獲得王世忠全力協助，護理之家的營運與相關智慧型監測系統，均由王世忠贊助。

劉銀冰表示，去年統計台灣年滿65歲的老人高達13％，台灣已正式邁入「老人國」，加上雙薪家庭的比例增加，家庭照顧功能漸漸式微。台灣城鄉發展差距甚大，許多年輕人必須離鄉背井到外地工作，掙錢回家養一家老小，留在家鄉的只剩下老人與小孩。

劉銀冰表示，老年人隨著歲月的增長逐漸老化，罹患慢性病的機率也相對增加；再者，拜醫療科技的進步所賜，國人平均餘命不斷提升，卻因老化產生的失能及慢性病問題層出不窮，導致長期照顧服務需求的急迫，這是當今台灣社會相當重要的課題。

台灣於民國96年開始實施長期照顧10年計畫，目標在結合民間資源，以建構完善的長期照顧計畫。劉銀冰表示，長期照顧的服務觸角必須深入台灣各個角落，像台灣早期的雜貨店，溫馨有人情味且服務可近性高。因此，中華民國兒童及老人照護協會結合民間資源，下鄉協助建置全台第1家智慧型長期照顧服務體系──伸美護理之家。

目前該協會在兒童照護方面，包括綠島國小寒輔與暑輔班、嘉義安仁育幼院課輔班及寒輔、暑輔及假日輔導班；台東、南投偏鄉兒童聽語訓練班等；老人照護方面，除了伸美護理之家外，還有嘉義縣老人保護喘息服務等。

(工商)